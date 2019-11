Varazze, venerdì 8 novembre il convegno “Orgoglio della cantieristica italiana: i cantieri Baglietto”

Venerdì 8 novembre il Lions Club Varazze - Celle Ligure ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Varagine.it e la confraternita N.S. Assunta di Varazze, un convegno su “Orgoglio della cantieristica italiana: i cantieri Baglietto”.

Nella serata, una degli eredi della famiglia varazzina che fondò e gestì l’azienda, l’Arch. Emanuela Baglietto, presenterà filmati ed immagini sull’attività e le imbarcazioni costruite dal famoso cantiere navale. Sarà inoltre l’occasione per meglio conoscere questa storica azienda cittadina conosciuta nel mondo come “la Roll Royce del mare”. Per l’Amministrazione comunale, che sarà presente all’evento, l’occasione per legare gli attuali sviluppi cantieristici del ponente di Varazze con la storia passata della città.

La conferenza avrà luogo presso l’Oratorio di N.S. Assunta di via Nocelli a Varazze con inizio alle ore 20,30.