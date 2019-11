Albenga tra agricoltura e agri-cultura

"Ma l'evoluzione equilibrata e sana dell'agricoltura, unitamente a quel risanamento ambientale che impedisce il dissesto idrogeologico, passa obbligatoriamente attraverso un processo di conoscenza, quindi un fatto culturale. Per questo è importante associare l'agricoltura all'agri-cultura, riconoscendo il valore di tante nuove iniziative che si stanno affermando in Liguria come in altre regioni, dal Piemonte alle Puglie".

"Oggi, dopo più di un secolo, non potrebbe essere questo un messaggio dei “ragazzi di Greta?" E' inoltre un fatto culturale riconoscere le grandi possibilità di sviluppo delle coltivazioni biologiche (grande opportunità per l'agricoltura ingauna) per un sano consumo di prodotti a km. zero. Per questo alcuni importanti produttori del biologico partecipano al progetto. Non tutti sanno che la frutta di importazione, principalmente quella trasportata in containers, viene trattata con prodotti antimuffa quali l'“imazalil”: “Cancerogeno probabile” secondo l'Environmental Protection Agency. Per questo sui contenitori è scritto “buccia non edibile”. Bisogna quindi leggere con molta attenzione le etichette che indicano la provenienza dell'ortofrutta. Dobbiamo registrare che le statistiche dicano come una parte della popolazione non conosca il significato del termine 'edibile'".