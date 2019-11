Borghetto, chiuso il caso del ciclamino rubato: colpevole sanzionata (per errato conferimento rifiuti) e sensibilizzata all'acquisto di una nuova pianta

Nessuna denuncia per furto, ma una sanzione (per errato conferimento rifiuti) e soprattutto la sensibilizzazione che ha portato all'acquisto del ciclamino rubato nei giorni scorsi dalle ex vasche di piazza Gramsci a Borghetto Santo Spirito. Si è chiusa così la vicenda di cui avevamo scritto nella giornata di ieri (leggi QUI) e che faceva riferimento ad un episodio avvenuto nella serata di sabato 2 novembre e che era stato immortalato dal video di un residente della zona.

Questa mattina la polizia locale di Borghetto si è così recata nell'abitazione della persona sospettata del furto: inizialmente proprio la diretta interessata ha negato qualsiasi addebito ma dopo un'ispezione della spazzatura, da poco buttata dalla donna in un bidone nei pressi della casa, ecco riaffiorare proprio il ciclamino depredato dalla sua aiuola.

Un ritrovamento, peraltro assieme ai pannolini della figlia della donna in un contenitore destinato alla carta, che è così costato alla signora la sanzione per errato conferimento. A quel punto è scattata l'opera di sensibilizzazione da parte degli agenti della polizia locale conclusasi con l'acquisto di un ciclamino da parte della colpevole del furto e il posizionamento della nuova pianta all'interno delle ex vasche di piazza Gramsci.