Centenario della Cairese: presentato il libro "Cento anni di emozioni gialloblu" (FOTO)

Una giornata dedicata al centenario della Cairese. L'appuntamento si è tenuto ieri, domenica 3 novembre. In mattinata, i festeggiamenti hanno preso il via presso il Teatro Comunale "Osvaldo Chebello" con la presentazione del libro "Cento anni di emozioni gialloblu".

Gli autori Giorgio Caviglia, Raffaele Grillo e Maurizio Oniceto hanno illustrato il volume alla platea. "Cento anni di emozioni gialloblu" accompagna il lettore in un appassionante viaggio nel mondo del calcio dilettantistico, fatto di passione, sacrificio, competizione, grandi amicizie e storiche rivalità. Contiene tutte le formazioni, i giocatori, le vittorie e le sconfitte, le cadute e le risalite, gli episodi e gli avvenimenti del sodalizio cairese. La prefazione è stata realizzata da Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Ma non è tutto. La cantante valbormidese Francesca Varaldo in arte Varry ha presentato il nuovo inno.

Dopo il buffet di benvenuto allo stadio "Cesare Brin", si è tenuta la sfilata dei giocatori dell'intero settore giovanile, insieme agli ex giocatori, dirigenti e allenatori. A seguire, si è disputata la partita di campionato di Eccellenza ligure tra Cairese-Sestri Levante (vinta dai gialloblu per 3-1).