Calo improvviso delle temperature, a Borghetto S. Spirito accensione straordinaria degli impianti termici

Il maltempo dei giorni scorsi ha portato ad un inevitabile crollo termico su tutta la provincia savonese. Temperature prossime allo zero nelle valli dell'interno ma non solo, anche sulla costa il calo delle massime e delle minime si è fatto davvero sentire. Specialmente per la fascia di popolazione più anziana.

Nello specifico a Borghetto Santo Spirito le tante richieste pervenute nelle ultime ore agli uffici comunali hanno portato nella mattinata il sindaco Giancarlo Canepa ad emettere un'ordinanza "ad hoc" per consentire l'accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 ore al giorno.

La misura, presa in via del tutto eccezionale,è valida da oggi, 4 novembre, fino al 14 del mese, data in cui si passerà a quella che è l'ordinaria amministrazione in materia di riscaldamento.