Chiusura del sottopasso della stazione di Savona, il comune prende posizione: "RFI riapra il sottopasso regolandone gli orari"

Prosegue la nota: "La decisione assunta in maniera univoca da parte della società Ferrovie preoccupa l'amministrazione comunale, in quanto non si è a conoscenza di tempi ceni sulla riapertura del passaggio e le future modalità di utilizzo".

"Per tale ragione, compatibilmente con tutti i ben noti problemi di sicurezza e gestione del sottopasso, si richiede a codesta spettabile società di valutarne la riapertura immediata, eventualmente intervenendo sugli orari di apertura e chiusura dei cancelli, in attesa di avviare gli eventuali futuri lavori di ripristino e riorganizzazione, in merito ai quali si ritiene opportuno conoscente tempi e modi, per consentire la gestione di una corretta informazione verso i cittadini" concludono Arecco e Santi.