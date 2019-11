Gli studenti di Cosseria scelgono il colore per dipingere il palazzo comunale

Un sondaggio tra i bambini della scuola di Cosseria per scegliere come dipingere l'edificio comunale. Una bella iniziativa proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Molinaro che ha raccolto un notevole successo tra gli studenti cosseriesi.

"All'inizio di questo anno scolastico gli alunni hanno osservato con curiosità la messa in opera dei ponteggi sulla facciata del comune e hanno chiesto informazioni alle insegnanti - spiega il primo cittadino Molinaro - Cosi come amministrazione, abbiamo pensato di chiedere ai nostri studenti di scegliere la tinta dell'intonaco, spiegando anche le metodologia degli interventi di ristrutturazione. Le insegnanti e gli alunni hanno accolto con entusiasmo la richiesta di collaborazione e si sono messi all'opera disegnando l'edificio e dando così spazio a soluzioni estetiche creative e non usuali. In futuro tali progetti, potrebbero essere esposti in una mostra".

La vicinanza dei due edifici rende il comune luogo consueto e visitato più volte dai bambini in occasione di eventi, nonché ritrovo annuale dell'intera scuola in occasione del tradizionale canto delle uova. Da due anni gli alunni che frequentano la quinta Primaria visitano un centro meteorologico e di elaborazione delle previsioni meteo a Chiavari. Non si tratta solo di una vicinanza fisica poiché molte sono le iniziative che in questi anni hanno visto la collaborazione tra le due agenzie.

"L'edificio comunale attiguo alla scuola, rappresenta una bella realtà sul territorio valbormidese, poiché vede funzionare e coesistere in un reciproco scambio educativo didattico tre ordini di scuola: una sezione di asilo nido, l'infanzia dai tre ai sei anni e la primaria con un complessivo bacino di utenza di oltre cento bambini" prosegue il primo cittadino. Gli alunni della classe quinta hanno ideato un questionario da distribuire ai compagni delle altre classi coinvolgendo tutta la scuola e quindi anche i bambini della scuola dell'infanzia e della sezione nido. Questo per individuare un colore più adatto. Una volta raccolti ed elaborati i dati, i risultati sono stati comunicati al sindaco.