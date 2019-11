“Il cielo sotto Berlino” una canzone per ricordare, a 30 anni dalla caduta del muro

9 novembre 1989 - 9 Novembre 2019: una data da ricordare, come molte altre. In quel giorno alle porte degli anni Novanta a Berlino si stava compiendo una liberazione, un momento che ha cambiato un percorso storico, ma soprattutto umano. Il pretesto è quello del muro che viene costruito dal giorno alla notte, in mezzo a una strada, e che divide una coppia di fidanzati, che altro non possono fare se non scambiarsi lettere. Una condizione feroce, una condizione in cui non si può fare altro che scriversi, cantare e sperare che il muro crolli. Una canzone nata 10 anni fa, dalla lettura di una serie di documenti del periodo della divisione tra Est e Ovest. Una canzone contro i muri e a favore del diritto innegabile che l’uomo ha di incontrarsi e di amarsi.

L’arrangiamento è affidato al collettivo torinese Lastanzadigreta, già vincitore della Targa Tenco 2017 per la miglior Opera Prima, con il disco Creature selvagge (Sciopero Records). Lastanzadigreta ha dato al pezzo un vestito tutto particolare e originale, come è nello stile del gruppo. Christian G. cantautore sanremese ha al suo attivo un album prodotto da Riserva Sonora “Mà” e il suo stile è non avere stile.



Il cielo sotto Berlino, fa da apripista al nuovo progetto di Christian G.

“sarà un work in progress” ci spiega il cantautore “che avrà come obiettivo la costruzione attiva di nuovi brani, che verranno raccolti e pubblicati in maniera del tutto nuova. Non mi voglio sbilanciare e vi invito a seguirmi durante la gestazione del nuovo lavoro attraverso i miei canali social”. La copertina è stata disegnata dalla giovane artista Lucrezia Gentili.

Il brano sarà disponibile dal 9 Novembre e sulla pagina del cantautore https://www.facebook.com/christiangartista/ Il cielo sotto Berlino è scaricabile e ascoltabile a partire dal 15 novembre su tutte le piattaforme digitali edito da “Riserva Sonora “ Materiali Musicali” e “LAtlantide”