Fino a domani allerta sul Levante, ma da metà settimana torna il maltempo sulla Liguria

Se con domani va a esaurirsi questa fase di maltempo che ha colpito tutta la Regione, e con particolare violenza il levante ligure, dopo mercoledì la pioggia potrebbe tornare a bagnare il suolo, ancora pregno di acqua non drenata per le abbondanti precipitazioni di questi giorni: per fortuna non si sono registrati danni particolarmente gravi alle cose e il ferimento di persone.

Ora la guardi resta alta per la mareggiata che si sfogherà solo sulla parte est della Liguria: "La situazione ora non fa registrare particolari criticità - spiega l''assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone -. Invitiamo tutti a mantenersi a distanza dalla costa, nonostante lo scenario della mareggiata sia sicuramente affascinante, e mantenere un comportamento che non metta a rischio la sicurezza personale. Attendiamo che si esaurisca nella notte la mareggiata ed entriamo in una uova allerta gialla da Portofino fino a Sarzana su un territorio che ha ricevuto già molte piogge nelle ultime 24 ore. Oggi abbiamo fatto un sopralluogo in quelle zone e teniamo alta l'attenzione per un fenomeno che dovrebbe essere in esaurimento nel primo pomeriggio di domani. Mercoledì potremo approfittare di una piccola tregua dal maltempo per ritornare con una situazione perturbata fra giovedì sera e venerdì, oltre che nel fine settimana".