Pattuglione contro guida in stato di ebbrezza e droghe: 7 patenti ritirate, 20 denunce

Su impulso del Dipartimento della pubblica sicurezza e sulla base della pianificazione operata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella nottata tra il 2 e il 3 novembre scorsi, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie Locali di Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina, Finale Ligure, Loano e Varazze hanno effettuato servizi mirati di controllo finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati effettuati anche in autostrada presso il casello di Savona, nell’area di servizio Aurelia Sud, con l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale coadiuvate per la prima volta da un laboratorio mobile - con un medico e un tecnico - messo a disposizione da Autostrade per l’Italia s.p.a., per effettuare analisi di secondo livello sui tamponi salivari, a mezzo di cromatografia liquida.

Nella stessa nottata, sono stati effettuati, inoltre, servizi straordinari a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nei luoghi e presso i locali di intrattenimento frequentati dai giovani.

Nel corso dell’operazione, disciplinata con apposita ordinanza del Questore, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- 529 persone controllate, di cui 49 con precedenti di polizia;

- 413 veicoli controllati;

- 8 persone denunciate;

- 20 persone segnalate per violazioni amministrative;

- 7 patenti ritirate;

- sequestrate esigue quantità di hashish e marijuana.