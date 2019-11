Il Festival Internazionale di Musica di Savona ospita il Duo Dubois

Due nuovi appuntamenti per la VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona:

Venerdì 8 novembre alle ore 11:00 presso l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte ( Via Artisi, 1, 17014 Cairo Montenotte SV ) e alle ore 21.00 presso il Museo della Ceramica ( Palazzo Gavotti 2 Piazza Gilbert Chabrol Savona, 17100 Savona SV ) si esibirá il Duo Dubois composto dal saxofono di Alberto Cavallaro e dalle percussioni di Federico Tramontana.

In programma l’esecuzione di Cafè 1930 di Astor Piazzolla, Abstract Landscape di Andrea Talmelli, Romanian Folk Dance di Béla Bartók, Tutte le estensioni dell’aura di Maurizio Azzan, Song for Alison di David Maslanka e di A. Piazzolla Night Club 1960. In programma anche una prima esecuzione mondiale di un brano di Maria Teresa Treccozzi.



Ricordiamo che il Festival Internazionale di Musica di Savona è nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica.