Approvato registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

La Regione Liguria, in adempimento agli articoli 3 e 4 della Legge regionale 11/2018, ha approvato con delibera di Giunta il registro regionale dei Comuni con prodotti Denominazione Comunale (De.Co.), il Regolamento regionale di iscrizione al suddetto Registro e le Linee guida per i Comuni con De.Co., che offrono orientamenti generali per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza.

Il registro regionale De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune ligure, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali. Esso contiene inoltre ogni notizia utile circa le caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona di produzione ed è impostato secondo i criteri strutturali di un archivio dati su base digitale comprendente le informazioni individuate come necessarie dalla Legge regionale 11/2018.

Uno specifico strumento informatico online consentirà ai Comuni di poter direttamente provvedere all’inserimento nel Registro della documentazione necessaria nonché al suo aggiornamento periodico.

Il registro sarà consultabile sia immediatamente che attraverso metadati nella sezione opendata del sito internet www.regione.liguria.it. La gestione del Registro regionale dei Comuni con De.Co. sarà affidata al Dipartimento Agricoltura e Turismo, Formazione e Lavoro – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.