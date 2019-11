A10, regolarmente aperto il tratto Aeroporto-Genova Prà nella notte tra il 4 e il 5 novembre: aggiornato il programma di chiusure

Sulla A10 Genova-Savona è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto-Genova Pra', verso Savona, nella notte tra il 5 e il 6 novembre.

Rimangono confermate le chiusure nelle due notti consecutive di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, con orario 21:30-5:30, per consentire interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.



I cantieri prevedono l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell'utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili.



In alternativa, chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona o verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A10, alla stazione autostradale di Genova Pra'.