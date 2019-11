Celle, si pensa ad un nuovo campo da calcio a 7: il Comune avvia uno studio di fattibilità

Sistemazione dello storico campo della Ravezza oppure la creazione di un nuovo rettangolo da gioco a 7. Il comune di Celle ha dato il via per uno studio di fattibilità per poter dare la possibilità ai giovani cellesi di avere un nuovo campo da calcio utilizzabile.

Attualmente a parte la struttura dell'Olmo-Ferro che comprende un campo a 11 e uno 5, l'amministrazione sta pensando alla creazione di un ulteriore rettangolo da gioco nei pressi del palazzetto dello sport.

La sistemazione dell'impianto sportivo di via Lavadore potrebbe essere una soluzione alternativa, anche se difficilmente verrà sostituito il manto (in campo da sempre è in terra battuta) visto l'utilizzo d'estate e nei festivi come parcheggio pubblico.

Il campo da un anno è diventato di proprietà comunale, acquistato dalla Diocesi.