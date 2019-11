Cosseria, corso gratuito per aspiranti radioamatori

Un corso per aspiranti radioamatori. L'obiettivo è il superamento dell'esame ministeriale previsto dalla legge. L'iniziativa è promossa dall'associazione Radioamatori Italiana (ARI) della Valbormida con sede a Cosseria.

Il corso durerà fino a maggio 2020 per prepararsi a sostenere si svolgerà l'esame (in programma a Genova presso la sede regionale del MISE) per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Radioamatore. Avrà cadenza settimanale dalle 21 alle 23 di ogni lunedì.

Chiunque fosse interessato potrà presentarsi lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21 presso la sede dei Radioamatori ubicata fra i locali della Pro Loco e la Scuola. Il corso è gratuito.