Dal 15 novembre torna l'obbligo di dotazioni invernali per i veicoli sulle strade provinciali

Ci si avvicina al periodo più critico dal punto di vista della mobilità sulle strade, a causa del maltempo che caratterizza gran parte del periodo invernale. Non solo la pioggia, che con le basse temperature può trasformarsi in ghiaccio, ma anche le nevicate, specialmente nell'entroterra, sono causa ogni anno di decine di incidenti e situazioni di disagio.

In un'ottica di prevenzione, e seguendo le direttive del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve, la provincia di Savona ha emanato nella giornata di ieri l'ordinanza nella quale si esplicano le disposizioni per i mezzi in circolazione sulle strade provinciali dal 15 novembre al 15 aprile.

In questo periodo sarà obbligatorio circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure, in alternativa, avendo a bordo dispositivi antisdrucciolevoli omologati, come ad esempio le classiche catene. Tutti questi dispositivi vanno utilizzati seguendo le direttive imposte dal codice della strada e devono essere adatti al veicolo al quale vanno applicati.

Da queste misure sono invece esclusi motocicli e ciclomotori. Per questi ultimi invece la circolazione sulle strade sarà vietata nello stesso lasso di tempo in presenza di ghioccio o neve.