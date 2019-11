In arrivo a Spotorno due nuovi pannelli per il controllo dei sottopassi in caso di allerta meteo

Aumentano le misure di prevenzione dei disagi in caso di allerta meteo nel comune di Spotorno. La giunta guidata dal sindaco Mattia Fiorini in giornata ha infatti reso nota la determina con la quale si approva l'installazione nel territorio spotornese, zona di confine tra la zona A e quella B nelle quali ARPAL divide la provincia di Savona e più un generale il ponente ligure, di due nuovi dispositivi per il controllo dei sottopassi in caso di piogge intense.

I due nuovi semafori, controllati da remoto e dotati di sensori per il rilevamento del livello delle acque sulla sede stradale, saranno posizionati all'altezza del sottopasso tra via Rustia e via Serra, in prossimità del Palazzetto dello sport, e di quello in via Maremma, la via parallela all'Aurelia.

Avranno la funzione, a lanterna accesa, di interdire il traffico nei tratti interessati, i quali sono considerati come a rischio in caso di abbondanti precipitazioni. Questi nuovi cartelli si andranno ad aggiungere ai tre pannelli a messaggio variabile e ai cinque pannelli segnalatori con semafori che emettono una luce con la colorazione corrispondente alla tipologia di allerta in atto già presenti sul territorio di Spotorno coi quali l'amministrazione comunale avvisa la cittadinanza in caso di segnalazioni di pericolo da parte di ARPAL.

La spesa prevista per i lavori, affidati per via diretta all Robles e C. di Castiglione delle Stiviere, è di circa 21.000 euro, che saranno prelevati con parte dell’avanzo di amministrazione 2018.