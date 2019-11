Nel bocciodromo di Spotorno il gemellaggio Noli-Langenhagen di bocce

Sabato pomeriggio si è svolta la competizione Italia-Germania con i gemellati di Langenhagen, gara disputata presso il bocciodromo di Spotorno a causa delle condizioni meteo non favorevoli così da rendere non praticabile il campo di Noli sulla passeggiata mare Lungomare Marconi.

Una giornata all'insegna della sportività e dell'amicizia per consolidare il gemellaggio con i tedeschi ideata dal presidente della bocciofila nolese "Scaglia-Parodi" Davide Pastorino, subito condivisa e sostenuta dall'assessore allo sport e gemellaggio Alberto Peluffo.

"Volevo fare i complimenti ai miei ragazzi: Sergio Minetti, Bernardo Cavanna, Rino Persic, Angelo Arancino, Daniele Falco, Ottavio Belotti, il mio Vicepresidente Dello Russo Pellegrino, la mia compagna Segretaria Claudia Poggi e mio papà Marino Pastorino. Si ringrazia il presidente Felice Becco del bocciodromo di Spotorno, per aver messo a disposizione più campi da gioco, e la presidente Laura Carosa dell'associazione Amici D'Europa per aver contribuito al successo della manifestazione, con la speranza di poter festeggiare il ritorno della competizione in Germania nel 2020" dice il presidente Davide Pastorino.