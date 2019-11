Presentato il nuovo centro raccolta della SAT. Il sindaco Tomatis: "Albenga finalmente è una città pulita"

Si è svolta questa mattina la presentazione agli organi di informazione del nuovo centro di raccolta della SAT negli spazi della ex caserma Turinetto, ad Albenga. I lavori effettuati, sono stati spiegati da Sergio Poggio, responsabile tecnico di SAT.

La struttura ospiterà il CDR, il Centro di Raccolta comunale, disponibile per la consegna dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini. Ovviamente per accedere è necessario essere cittadino di Albenga o proprietario di seconda casa. Dopo la procedura di accettazione l'utente incontrerà due pese, una per gli ingombranti e una per gli oggetti di minor peso.

Tutti gli spazi sono suddivisi in nome della massima differenziazione. A fine giornata avverrà la regolare pulizia. Ovviamente ogni pratica di conferimento sarà seguita da operatori sull'area. A fine turno tutti i veicoli passano in area di lavaggio per una accurata pulizia.

Una sala apposita è stata dedicata al conferimento di rifiuti "particolari" come pile, medicinali scaduti, batterie al piombo, vernici etc. Non manca, naturalmente, lo spazio per oli e grassi commestibili.

Alla presentazione erano presenti numerose autorità dei comuni vicini, da Alassio a Ceriale, da Cisano a una grande fetta di entroterra.