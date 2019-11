E' morto all'Ospedale di Albenga Franco Mei, 65 anni, noto ristoratore di Alassio (era titolare da 4 anni, assieme ad Angelo Vinai, del ristorante del porto di Alassio (Circolo Nautico).

Arrivato ad Alassio negli anni 60, lavorò come pizzaiolo nel locale "Da Peter" sulla passeggiata vicino al molo, presso l'Angolo dei Pescatori. Poi gestì il Bar della Marinetta, sulla passeggiata a Ponente di fronte a via Boselli, per passare in seguito alla gestione del grande chiosco Bar Lido, più a Ponente, presso gli omonimi stabilimenti balneari. Quattro anni fa, come anzi detto, assieme al cognato Angelo Vinai venne a gestire il bar del porto. Era un gran lavoratore, attaccatissimo al suo lavoro.

I funerali oggi pomeriggio, martedì 5 Novembre alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni alla Fenarina, in Alassio. Lascia la moglie Graziella e i figli Emanuele e Alessandro, la nipote Milena, e parenti, tra i quali, legatissimo, il cognato Angelo Vinai.

Alassio è in lutto per la scomparsa del noto ristoratore Franco Mei