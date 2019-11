Firmano più liste elettorali alle ultime comunali: indagati 20 albenganesi

20 albenganesi indagati per aver firmato più di una lista elettorale alle ultime elezioni comunali di Albenga. La Procura di Savona sta indagando e molti di questi cittadini, ignari del fatto che firmare per più di una lista fosse un reato, su delega della Procura, sono stati convocati e ascoltati (per ora una buona parte) in caserma dai carabinieri.

Quando vengono raccolte le firme generalmente viene superata la soglia utile per presentare la lista quindi non dovrebbero sorgere problemi per la validazione delle elezioni. Probabilmente alcuni, non conoscendo bene come comportarsi o anche solo per distrazione, hanno firmato non solo una lista preferita ma anche un'altra.