Scontro tra furgone e auto sulla via Aurelia a Capo Noli: disagi al traffico

Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia all'altezza di Capo Noli. Immediato è scattato l'allarme.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto un'automobile e un furgone. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas, i sanitari e forze dell'ordine. Lo scontro tra i due veicoli ha causato disagi alla viabilità.

Una persona è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.