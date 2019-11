Loano, in sala consiliare la tavola rotonda dedicata a “Gli amici dell'uomo”

Si intitola “Gli amici dell'uomo” la tavola rotonda in programma sabato 9 novembre alle 15.30 nella sala consigliare di Palazzo Doria a Loano. L'incontro, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune, è stato organizzato da Unitre Loano.

Durante l'incontro interverranno: Michele Pucci, istruttore cinofilo; Paolo Lioce, operatore di pet-therapy; Giovanni Bozzano del nucleo provinciale di Savona del Soccorso Cinofilo Liguria; Marina Munafò, esperta di alimentazione Barf Evolution; Claudia Ghigliazza, fiduciaria Enpa Albenga; Patrizia Mel, volontaria del canile di Finale Ligure; Betti Bellani, presidente del Team Tap e conduttrice di Liguria Web Tv. Dialoga con gli ospiti Umberta Bolognesi, presidente di Unitre Loano. L'ingresso è libero.

Il gruppo Tap (Team Adozione Pappa by Betti) è composto da persone amanti degli animali coinvolte da Betti Bellani nella sua "riffa delle scatolette", il progetto che si propone di raccogliere e distribuire cibo agli animali più bisognosi. Lei da sola ha raccolto più di 2 mila chili di cibo, mentre dopo un anno di lavoro con il team i chili raggiunti sono più di 8 mila. Senza contare medicinali, coperte, guinzagli e cucce.

“Tre cose contraddistinguono la nostra brillante associazione non riconosciuta: niente soldi ma cibo, liberi di aiutare tutti, consegne testate e documentate in quanto consegnate personalmente. Aiutiamo realtà della Liguria e basso Piemonte e non solo; con staffette riusciamo ad arrivare in situazioni difficili del sud Italia. Diamo il nostro aiuto a rifugi, canili e gattili ma soprattutto agli ultimi, ovvero a quelle persone a cui non viene riconosciuto nulla: ad esempio le gattare, che possono occuparsi da sole sia di pochi animali ma anche ad arrivare ad accudire più colonie raggiungendo oltre 80 gatti”.

“Il cibo viene raccolto barattando oggetti originali ideati e creati da persone del team stesso e da amici simpatizzanti. Solo per citarne alcuni: da Busalla la 'mamma-nonna' dei topi; da Fontanigorda 'la boscaiola' degli alberelli e da Andora il gruppo creativo più fantasioso. Tutti sono mossi dallo stesso fine: riempire le ciotole dei randagi. Organizziamo con entusiasmo ed allegria eventi, banchetti, feste ed aperitivi itineranti, aste, spettacoli teatrali. A gennaio si terrà la terza lotteria Pro Pelosi (l'ultima ha permesso di raccogliere e consegnare in tre mesi 3.158,23 chili di cibo)”.

“Il nostro unico e preziosissimo tornaconto è la gioia nel cuore. Gioia che si alimenta ogni volta che riusciamo ad arrivare dove gli altri non arrivano. Da segnalare in uscita il terzo libro del nostro 'capo' Betti Bellani dal titolo 'Le avventure dei Berto's - Vitamina Doppia B' il cui ricavato delle vendite viene devoluto all'associazione ASRI che si occupa di stalli, adozioni e cure mediche per cani in difficoltà”.