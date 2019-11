Aree Interne, in arrivo 3,7 milioni per la Valle Arroscia. Assessore Benveduti: "Sfruttiamo l'occasione per la crescita del mercato locale"

Dopo cinque anni di iter, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia d’Area Interna per la Valle Arroscia. Grazie all’accordo quadro i comuni coinvolti potranno beneficiare a partire dal 1 gennaio 2020, e per i prossimi tre anni, di 3 milioni e 700 mila euro di fondi statali per la sanità, i trasporti e le scuole.

"Un ottima notizia – commenta l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti -, che va in direzione di uno sviluppo locale che punta sempre più alla crescita di un mercato sostenuto dal turismo, principalmente attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio paesistico. In questo modo potremo produrre un valore aggiunto anche per la popolazione residente, in termini di servizi e opportunità di lavoro. Come Regione, dobbiamo sfruttare quest’occasione per mettere tali risorse a sistema con altrettanti milioni, derivanti fondi europei regionali, utilizzabili per supportare e favorire lo sviluppo economico dell’area".