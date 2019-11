Di Sapia (Pd): "Negli ospedali savonesi mancano anestesisti e ortopedici"

Analisi sulla sanità della provincia da parte di Michele Di Sapia, segretario cittadino del Partito Democratico di Cairo Montenotte: "Se è di qualche settimana fa la notizia della mancanza di anestesisti negli ospedali Savonesi è invece di oggi quella della mancanza di ortopedici.

Infatti all'appello ne mancano ben 10; mancanze che si fanno sentire soprattutto nel dipartimento Ortopedico Traumatologico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure".

Prosegue Di Sapia: "E che si fa? Anche in questo caso si richiamano i medici in pensione. Scelte che per noi sono solo "palliative" che servono solo per mascherare la situazione di criticità della nostra Sanità ma che non servono a porre fine al disastro della Sanità ligure derivante dalla mala gestione di chi in questi cinque anni ci ha governato in Regione".

Conclude il politico "dem" cairese: "Andando avanti cosi c'è il rischio non solo che le fughe dei pazienti verso altre Regioni aumentino, ma c'è anche la possibilità che il sistema sanitario non regga. Le conseguenze quali saranno?"