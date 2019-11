Mai e Piana (Lega): "Strategia d’area interna per Valle Arroscia approvata da Consiglio dei Ministri. Da Regione Liguria in arrivo finanziamenti per agricoltura, escursionismo e prodotti tipici"

“E’ stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Strategia d’area interna per la Valle Arroscia. Ora, tramite l’adesione alla Strategia che abbiamo previsto con i fondi del Programma di sviluppo rurale, potremo finanziare attività dedicate allo sviluppo dell’agricoltura e di molte altre realtà sul territorio”. Lo hanno dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai e il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana .

“Finalmente - hanno aggiunto Mai e Piana - è stato sbloccato il finanziamento di parte statale, che segue un lungo e proficuo tra uffici regionali, Anci Liguria e sindaci del territorio imperiese. Regione Liguria destinerà parte dei fondi Psr dedicati ai Gal, alla Strategia di sviluppo della valle. Finanziare le attività agricole è cruciale per lo sviluppo di tutto l’entroterra. Si tratta di imprese che non solo contribuiscono all’economia della Valle Arroscia, ma consentono anche un’importantissima azione di mantenimento del territorio contro il rischio idrogeologico".

Al centro della Strategia - come hanno precisato Mai e Piana - c’è anche il supporto all’escursionismo e ai prodotti tipici: “Grazie a questi fondi sarà possibile incentivare le attività legate all’escursionismo, sostenendo tutto il comparto del turismo verde che è in forte espansione. Tramite il mantenimento dei sentieri si potrà anche migliorare la gestione dei nostri boschi, in particolare nell’ottica di prevenzione degli incendi. Di grande rilievo sarà anche tutta l’azione di promozione dei nostri prodotti tipici”.