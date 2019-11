Pista per l’elisoccorso a Cairo Montenotte: interrogazione in consiglio regionale da parte di Mauro Righello (Pd)

Righello ha ricordato che il 3 ottobre, in seguito di un grave infortunio all’interno dello stabilimento Italiana Coke, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma che l’elicottero non è potuto atterrare nella pista di Cairo a causa – ha detto - della presenza di un’area canina comunale, allestita pochi mesi fa, nelle immediate vicinanze.

Mauro Righello (Pd) nel corso del consiglio regionale odierno ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se corrisponda al vero che il 3 ottobre scorso il servizio di elisoccorso non è atterrato presso la pista di emergenza dedicata a Ponte degli Aneti, a Cairo Montenotte, bensì presso il campo sportivo di Vesima, e le motivazioni del mancato atterraggio.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha specificato che la competenza e la responsabilità della decisione dell’atterraggio, come è avvenuto in quel caso, spetta al pilota assicurando che, in ogni caso, non è pregiudicata la rete dell’emergenza del territorio ligure.