Il presidente mondiale della Rotary Foundation in visita a Genova

Appuntamento di caratura internazionale questa mattina a Palazzo Tursi. Il vicesindaco Stefano Balleari (in rappresentanza del sindaco impegnato a Londra) ha ricevuto il neo-eletto Presidente mondiale della Rotary Foundation, Gary C. K. Huang, che ha scelto Genova come prima tappa in Italia del suo tour mondiale.

"Siamo molto orgogliosi - ha detto Balleari - di poter accogliere nella nostra meravigliosa città il massimo rappresentante della fondazione internazionale Rotary. Un'organizzazione profondamente e sinceramente impegnata nel sociale, nella sanità e nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. Con il Rotary ci lega una storia e un'amicizia antica, l'impegno per l'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini, una delle nostre eccellenze internazionali e il percorso turistico che collega il Museo del mare con la Lanterna, il simbolo della città".

Ad accompagnare Huang e Francesco Arezzo (Board Director) nella sua visita a Tursi, i massimi rappresentanti del Distretto Rotary 2032, che comprende i Club di tutta la Liguria e delle tre province piemontesi di Cuneo, Asti e Alessandria, il governatore Ines Guatelli, il presidente Guido Maura, Giorgetta Alvigini, Antonio Lavarello, Fabiola Mascardi e Enrico Vassallo.

Nel corso della sua visita a Genova, oltre all’Istituto Giannina Gaslini, il presidente Huang visiterà i Palazzi dei Rolli di Genova – Patrimonio dell’Umanità UNESCO.