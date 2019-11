Il Centro meteorologico Rio Sa'Rosa di Laigueglia partecipa al progetto “Globe” della Nasa

Prestigioso riconoscimento per l'attività del centro meteorologico Rio Sa' Rosa di Laigueglia. Infatti le nostre quotidiane attività "meteo", con osservazioni e stato del cielo e del tipo delle nuvole sono regolarmente recepite, pubblicate e catalogate dal prestigioso programma internazionale Global fondato nel 1995 dall'allora Vicepresidente Americano Al Gore.

Il programma è ospitato dall'Università Coroporation per la ricerca atmosferica (UCAR) a Boulder, in Colorado, e sponsorizzato dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration , NOOA (National Oceanic and Atmospher Administration) e dalla National Science Foundation, attraverso un accordo inter-agenzia firmato nel 1998.

Il Dipartimento di Stato americano inoltre sostiene il lavoro del Programma Globe a livello internazionale.