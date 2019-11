Tanti eventi ad Albenga per la Settimana di San Martino

In occasione della “Settimana di San Martino” (l’11 novembre, infatti si celebra il Santo), il comune di Albenga ha organizzato un ricco calendario di eventi ed iniziative.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Albenga porta avanti il progetto Europeo NewPilgimAge che mira a portare avanti le tematiche del turismo culturale, lento ed esperienziale nell'ambito di un'economia sostenibile. Stiamo andando avanti attraverso la realizzazione di diverse iniziative e di una una Local Roadmap. In occasione della Settimana di San Martino, per rafforzare il legame della nostra città con il santo, abbiamo pensato una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce di età. Mostre, letture, una caccia al tesoro per i più piccoli e molto altro, il tutto pensando anche alla buona cucina grazie all’evento della Croce Bianca in Piazza 4 Novembre. Saranno appuntamenti da non perdere”.

Il programma prevede venerdì 8 alle ore 18,00 presso Sede UCAI sita in Piazza dei Leoni l'inaugurazione della mostra fotografica "Via Sancti Martini da Szombathely fino a Albenga", il reportage del cammino di Sergio Giusto. La mostra sarà aperta fino al giorno 8 dicembre con i seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13.

Sabato 9 poi, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, letture e lettori itineranti in centro storico a cura dell' Aps #cosavuoichetilegga? nell'ambito dell'iniziativa "#COSAVUOICHETILEGGA? Ti dono una lettura donami il tuo ascolto" dalle ore 16.30 alle 17.30, mentre in Piazza San Michele "Accogliere con gentilezza - l'affido: un altro modo di essere famiglia", racconto e presentazione del progetto "Affido" a cura di Sjamo Onlus, Albenga.

Alle 17.30 presso il Chiostro Palazzo Oddo (in caso di pioggia all'interno del palazzo) "Mantello di poesia", reading poetico con Mario Parodi.

Domenica 10 dalle ore 11 degustazione di cucina tipica e di stagione, a cura di Croce Bianca e produttori di vino locali fino alle ore 20.

Lunedì 11 dalle ore 9.30 Caccia al tesoro “Il mantello di S. Martino - il mantello dell'accoglienza" rivolta ad alunni scuola primaria Albenga.