Alassio, intervento notturno per la sostituzione di due valvole da parte di Sca in via Dante

Il cantiere era stato aperto una decina di giorni fa ma aveva subito ritardi a causa delle avverse condizioni meteo che non garantivano la piena sicurezza dell'operatività del personale. Nella notte, si sono conclusi i lavori per la sostituzione di due valvole di ritegno e le relative tubature della rete fognaria in Via Dante, sotto la sede municipale.

"Il guasto verificatosi nel settembre scorso - spiega il direttore tecnico Sca, Adriano Baldini - aveva evidenziato lo stato di usura di una valvola di ritegno dn 400 della stazione pompante sita in Via Dante, nei pressi del Comune di Alassio. I tecnici della Sca in quell'occasione avevano eseguito un intervento tampone per l'eliminazione della perdita, riprogrammando l'intervento di sostituzione alla conclusione della stagione estiva per non arrecare ulteriori disservizi alla cittadinanza".

"Durante le operazioni di scavo - prosegue Baldini - abbiamo verificato che la tubazione era ammalorata in più punti, costringendo i tecnici ad eseguire un intervento radicale in una porzione di tubazione molto più ampia rispetto al previsto".

La notte scorsa, i tecnici coordianti dal dott. Gianni Rebaudo, hanno completato le lavorazioni sostituendo le due valvole presenti all'interno dello scavo e ricostruendo l'allaccio all'impianto di sollevamento posto sotto il comune in Via Dante.

"Queste attività - spiega Emanuela Preve, presidente Sca - rientrano nel piano di ammodernamento delle reti necessarie ad eliminare eventuali criticità che si potrebbero manifestare durante i periodi di maggior flusso turistico".