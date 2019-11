Dopo vent'anni don Adriano Preve lascia le comunità dell'Alta Valle

Nomine di nuovi parroci nella diocesi di Mondovi. Don Adriano Preve lascia Calizzano, Bardineto, Vetria e Caragna. Dopo vent'anni alla guida delle comunità dell'Alta Valle, è stato nominato parroco a Frabosa Soprana, Serro, Fontane e Corsaglia.

Questo il saluto postato su Facebook dal sindaco di Bardineto Franca Mattiauda: "A nome mio e di tutta la comunità di Bardineto, un grazie di cuore a don Adriano Preve per la preziosa vicinanza e per quanto donato alla nostra comunità in questi anni".

Il suo posto sarà preso da don Giovanni Malacrida. 66 anni con una trentennale presenza missionaria in Brasile. Oltre a Calizzano, Bardineto, Vetria e Caragna, è stato nominato parroco anche nelle tre parrocchie di Murialdo.