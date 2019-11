L'Auditorium di Santa Caterina per ricordare Don Franco Destefanis. La proposta a sorpresa che convince Finalborgo

Due erano le proposte sul tavolo di discussione, ma alla fine è stato un vero e proprio “outsider” a spuntarla. Si era ipotizzato, in un primo momento, di assegnare un toponimo col nome del prelato al ponte che conduce dentro al Borgo all'altezza di Porta Reale, in alternativa al parcheggio tra via Delle Mura e via Generale Arnaldi. Il primo in quanto il ponte, che conduce proprio al sagrato della Basilica di San Biagio, ha sempre avuto grande valore simbolico nella cristianità, come hanno ricordato lo storico locale Giuseppe Testa ed il presidente del consiglio comunale finalese Franco De Sciora, finalborghese doc. Il secondo in quanto il parroco era solito posteggiare la propria auto proprio nel parcheggio fuori dalle mura che è in fase di ristrutturazione e che ancora non porta alcun nome.