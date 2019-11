Nodo di Genova, RFI: "Interventi propedeutici alla realizzazione del terzo valico. Modifiche a circolazione treni"

Interventi propedeutici alla realizzazione della nuova linea del terzo valico sono programmati a novembre nei pressi di Fegino (nodo di Genova). Nel dettaglio sono previste attività di modifica del piano binari e opere tecnologiche propedeutiche alla realizzazione del nuovo Apparato di comando e controllo della circolazione ferroviaria previsto a Bivio Fegino.

Per consentire le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), nei fine settimana 9/10 e 23/24 novembre saranno modificate le percorrenze di alcuni treni regionali e a lunga percorrenza. In particolare i treni Regionali delle relazioni Genova-Torino; Ventimiglia-Milano, La Spezia-Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla con le stesse fermate ma con possibili variazioni d’orario Lievi modifiche agli orari anche per alcune corse regionali tra La Spezia-Genova-Ventimiglia e Genova-Acqui Terme mentre i treni Regionali della relazione Genova - Ravenna/Piacenza/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia dove che si potranno raggiungere o proseguire con treni regionali. Inoltre alcuni collegamenti a lunga percorrenza (Intercity, Frecce e Thello) sulle direttrici Genova-Venezia, Siracusa-Milano, Torino-Genova-Salerno e Ventimiglia-Milano modificheranno gli orari di alcune fermate.

I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta. Il dettaglio delle modifiche nelle locandine allegate. Maggiori informazioni sul sito trenitalia.com, uffici biglietterie e assistenza viaggiatori.