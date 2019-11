La Camera di Commercio Riviere di Liguria alla fiera dell’edilizia “Restructura 2019”

La Camera di Commercio Riviere di Liguria sarà presente con un proprio stand alla 32a edizione di “Restructura”, il Salone dell’edilizia in programma a Torino (a Lingotto Fiere) dal 14 al 17 novembre. L’ente camerale partecipa per presentare risultati e opportunità del progetto europeo EcoBati – finanziato dal Programma comunitario Alcotra 2014-2020 – nell’ambito di una partenariato transfrontaliero che vede coinvolti anche la Camera di commercio di Cuneo, la Società consortile a r.l. Langhe Monferrato Roero Agenzia di sviluppo del territorio, il Comune di Boves, Environment Park S.p.A, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région PACA, Gip Fipan (Groupement d'Interet Public Formation et Insertion Professionnelle Academie de Nice) e Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophie Antipolis, Cote d'Azur.

Il progetto EcoBati, incentrato sull’efficientamento energetico degli edifici ed avviato nel 2017, vede la Camera di Commercio Riviere di Liguria impegnata a supportare il settore dell’edilizia fortemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni incentivando una riconversione del settore in termini di innovazione e sostenibilità ambientale. Il progetto si propone di aumentare le certificazioni ambientali di prodotto all’interno delle filiere locali transfrontaliere, formando personale tecnico delle pubbliche amministrazioni affinché possa raggiungere adeguate competenze professionali per la gestione delle procedure di green public procurement (acquisti verdi degli enti pubblici) e coinvolgendo le imprese affinché acquisiscano adeguate competenze per l’utilizzo di eco-materiali prodotti dalle filiere locali transfrontaliere.

A “Restructura 2019” la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizzerà inoltre un convegno sul tema “Valorizzazione delle filiere locali e soluzioni innovative: opportunità nell’ambito del progetto EcoBati”, in programma il 15 novembre dalle 12,30 alle 14,30 per presentare ricadute e obiettivi dell’azione camerale sulla filiera edilizia. Per esigenze organizzative, per partecipare al convegno è necessario dare conferma via email all’indirizzo progettieuropei@rivlig.camcom.it oppure telefonando ai numeri 0183793256 o 0183793286.