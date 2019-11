Vi presentiamo LibrerieDesign: il negozio online specializzato in scaffali metallici e librerie

Nel panorama vasto e generalista dei negozi online di arredamento, si distingue indubbiamente dalla massa il sito specializzato LibrerieDesign, che ha ristretto il proprio catalogo prodotti agli scaffali metallici , alle librerie moderne, alle mensole.

Perché operare questa scelta, quando la maggior parte dei negozi online sono generalisti ed hanno a catalogo migliaia di prodotti di categorie diverse? Risponde alla domanda Gianluca, l’e-commerce manager di LibrerieDesign:

“La maggior parte dei negozi online di arredamento ha un catalogo di prodotti enorme, parliamo di decine di migliaia di prodotti. Puntano ai grandi numeri, riempiendo il sito di ogni tipologia di prodotti d’arredo. Quando però contatti la loro assistenza per informazioni su un prodotto specifico, raramente sono in grado di aiutarti e darti risposte pertinenti in tempi brevi. E’ comprensibile, non possono conoscere nei dettagli migliaia di prodotti! Noi di LibrerieDesign abbiamo scelto di restringere il campo, specializzarci in librerie e scaffali, e la nostra assistenza è preparata in modo tale da conoscere molto bene i dettagli di tutti i prodotti che vendiamo, per aiutare ed orientare il cliente al miglior acquisto, in pochi minuti!”

E non è l’unico vantaggio che il negozio online specialista di scaffali metallici e librerie moderne può offrire. Innanzitutto, lavorando con una ben definita categoria di prodotti, LibrerieDesign può curare al meglio gli imballaggi della merce e può scegliere i corrieri più affidabili, per ridurre al minimo i fastidiosi danni di trasporto.

Poi uno dei grandi vantaggi nell’acquistare online scaffalature metalliche, librerie e mensole su LibrerieDesign è dato dalla speciale “Garanzia Tripla” che viene offerta. Si tratta di una formula innovativa che nessun sito di vendita online di mobili applica, che ha lo scopo di tutelare al 100% il cliente che acquista e sollevarlo da ogni rischio durante l’operazione.

Come funziona?

Il trasporto è Gratuito su tutti i prodotti, ed è effettuato assicurando la merce. Mai e poi mai come cliente finale sarai ritenuto responsabile dei danni di trasporto (come fanno quasi tutti i siti di vendita online, se non firmi con riserva specifica alla consegna).

Il prodotto è coperto da una garanzia di due anni, che copre vizi o difetti che si evidenziano nel normale suo utilizzo.

Il Reso è Gratuito fino a 30 giorni . Significa che hai 30 giorni di tempo, dopo che hai ricevuto il mobile, per decidere se tenerlo oppure restituirlo. Nel caso quindi non fossi soddisfatto dell’acquisto, puoi chiedere il reso, e LibrerieDesign invierà a casa tua un corriere specializzato a ritirare la merce, senza farti pagare nulla. E poi ti verrà rimborsato il 100% della cifra che hai versato (diversamente dagli altri che non rimborsano le spese di spedizione).

