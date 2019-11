18 Comuni uniti da "OliOliva 2019": intervista a Gianni Spinelli coordinatore ligure dell'Associazione Città dell'Olio (Video)

A pochi giorni dall'inizio di OliOliva, la tradizionale manifestazione dedicata all'olio, che si terrà a Imperia dall'8 al 10 novembre, abbiamo intervistato Gianni Spinelli, coordinatore ligure dell'Associazione nazionale Città dell'Olio, che ha così parlato:

"Oramai siamo agli sgoccioli e venerdì prossimo inizierà OliOliva 2019, che rappresenta l'esaltazione massima dell'olio nuovo. I Comuni delle Città dell'Olio, come tutti gli anni, parteciperanno a OliOliva. Quest'anno saremo rappresentati da 18 comuni, che esporranno in una apposita tensostruttura. Avremo in rappresentanza anche molti produttori delle Città dell'Olio. Quest'anno non è una grande annata, però l'olio nuovo è di ottima qualità. Cercheremo in tutti i modi di attrarre i turisti che da anni seguono questa kermesse".