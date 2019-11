Cairo, il 9 novembre presentazione del libro "Altezza è mezza bellezza?"

Sabato 9 novembre, alle ore 18:00 presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica "F. C. Rossi" di Cairo Montenotte, la Consigliera Delegata alla Cultura, Avv. Nella Ferrari, presenterà il saggio sulla statura umana: "Altezza è mezza bellezza?" scritto dal dott. Maurizio Molan, con la partecipazione dell’autore. Ingresso libero.



Sinossi - La statura umana è forse la caratteristica somatica che più di tutte cattura la nostra attenzione e la nostra curiosità, e questo libro è costruito proprio per incuriosire, cercando punti di vista differenti e (perché no?) provando a dare qualche risposta agli interrogativi che sorgono naturali. La statura condiziona tutti gli ambiti della vita, e allora è importante capire il suo impatto sull’economia di una società e sull’autostima e sulla psiche di una persona (qualcuno ha parlato di Sindrome di Napoleone?), scavando nella storia più o meno recente dell’uomo, da Lucy e i primi uomini alle conseguenze della Peste Nera sulla popolazione del ‘300, senza trascurare Gesù di Nazareth, Giovanna d’Arco, Eleanor Roosevelt e Madre Teresa di Calcutta. Un viaggio tra aneddoti, curiosità (molte) e statistiche (poche) di un mondo complesso, ma decisamente intrigante.