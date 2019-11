Centro di Educazione Ambientale "Finale Natura": due incontri a Ortovero e a Finalborgo

Continua lo svolgimento del progetto portato avanti dal Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura”, facente capo al Comune di Finale Ligure, nell’ambito dell’accordo Regione – MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. A valle della fase di informazione e consultazione con le Amministrazioni locali che si è svolta in ottobre, sono stati programmati due incontri in forma di tavoli di partecipazione territoriale: il primo si svolgerà martedì 12 novembre a Ortovero e sarà dedicato al territorio delle valli di Albenga, Alassio e Andora, il secondo è in programma giovedì 14 novembre a Finalborgo e sarà rivolto al territorio tra Finale Ligure e Ceriale con il relativo entroterra.

Lo scopo dei tavoli di partecipazione è l’incontro di idee progettuali, di interesse sia pubblico sia privato, che siano orientate agli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che, è importante ricordarlo, non riguarda esclusivamente i temi ambientali ma anche aspetti sociali, economici, tecnologici, agroalimentari e culturali. I tavoli costituiranno un approfondimento attivo sulle 5 aree tematiche della Strategia (le 5P: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) e di quegli obiettivi strategici, individuati a livello nazionale, che sono maggiormente pertinenti al nostro territorio.

Ai tavoli sono invitate le realtà territoriali attive segnalate dai Comuni interpellati; tuttavia, se chi legge appartiene ad una associazione territoriale o di categoria o ad altro gruppo di interesse che abbia una progettualità inerente gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, è inviato a chiamare la segreteria del progetto che risponde ai numeri telefonici 347.6409878 (Zaira Gennaro) e 333.8771184 (Francesca Magillo). Dal progetto scaturirà una lista di azioni, potenzialità ed esigenze concrete da porre all’attenzione della Regione per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.