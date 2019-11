Savona, al Ferraris Pancaldo arriva il terzo laboratorio digitale

È stato inaugurato quest’oggi il nuovo laboratorio digitale finanziato da Liguria Digitale all’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. Si tratta del terzo in Liguria, presente in una stanza di proprietà della provincia all’interno delle scuola.

“Il laboratorio contribuirà ad un processo di digitalizzazione diffusa, voluto fortemente dall’assessore Ilaria Cavo per contribuire partendo dalla scuola a una digitalizzazione del territorio. Subito dopo verrà attivato il progetto di formazione rivolto a docenti e formatori, un’altro tassello per creare le basi facendo sì che i nostri ragazzi abbiano un beneficio da formatori” spiega Michele Scarrone della Regione Liguria presente all’inaugurazione insieme al sindaco Ilaria Caprioglio, il dirigente del Ferraris Pancaldo Alessandro Gozzi e il consigliere provinciale Alessandro Bozzano oltre agli studenti e agli insegnanti.

“Un importante lavoro di squadra fra amministrazione comunale e istituto scolastico al fine di abbattere il digital divide e migliorare la digital competence dei nostri giovani ma anche dei cittadini: questo laboratorio infatti sara aperto al pubblico” continua la prima cittadina savonese.

“Era presente questa grossa opportunità per il comune di Savona che proveniva dalla Regione, dopo un momento di loro difficoltà, siamo riusciti a fare squadra e abbiamo pensato che questo fosse il posto giusto per non perdere una grande occasione” conclude il dirigente Gozzi.

Per i cittadini si può andare sul sito di Scuola Digitale Liguria e prenotarsi facendo richiesta e poi accedere al laboratorio.