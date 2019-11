Un'edizione decisamente riuscita l'ottava della "Festa della zucca" di Zuccarello

Fanno sapere dall'organizzazione: "Non rimane che ringraziare prima di tutto le tante persone che hanno scelto Zuccarello e la fiera per trascorre la loro giornata e assaporando i piatti preparati dalla pro loco e quelli DE.C.O. (le rocche e le torte di San Bartolomeo) a seguire la Regione Liguria, il Presidente Toti e l'Assessore Mai per il patrocinio e il contributo, la Pro Loco di Zuccarello, le attività commerciali e di ristorazione presenti sul territorio, gli sponsor, Imperia TV, radio onda ligure, i volontari della protezione civile, la croce bianca, le forze dell ordine, gli espositori, chi ha intrattenuto grandi e piccini, la scuola del paese, chi ha allestito mostre e in particolare i cittadini che si sono come sempre dimostrati collaborativi e entusiasti. Sperando di non aver dimenticato nessuno vi diamo appuntamento all'anno prossimo con altre sorprese".