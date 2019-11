Rotary Genova: 95 anni nel segno della solidarietà, celebrati con il Presidente Gary Huang

Ha compiuto ben 95 anni il Rotary a Genova e non si poteva festeggiare in modo migliore che con un grande e significativo evento: la presenza del Presidente del Rotary Foundation, Gary C. K. Huang, primo presidente cinese della più antica Ong del mondo (che è nata ben 114 anni fa), il cui motto è “Servire al di sopra del proprio interesse personale”.

Si tratta di una visita speciale questa, con il capoluogo ligure che rappresenta la prima tappa di un tour mondiale che Huang farà per diffondere quelle che sono le principali mission del Rotary, tra cui, in particolare, la Campagna End Polio Now, per non dimenticare che ancora oggi ci si ammala di poliomielite (come è accaduto a Rosanna Benzi e Giovanna Romanato, che hanno trascorso la maggior parte della loro vita dentro un polmone d’acciaio proprio a Genova), sebbene i casi siano limitati, ormai, a circa 80 all’anno. Infatti dal 1979 a oggi i Rotariani hanno immunizzato oltre 2,5 miliardi di bambini contro la polio in 122 Paesi e stanno raggiungendo il loro obiettivo di eradicare definitivamente la malattia dal nostro pianeta.



Dunque un grande impegno verso il prossimo da parte dei volontari e delle volontarie: 1,2 milioni nel mondo, 40 mila solo in Italia, di cui 2500 nel Distretto 2032, coordinato dalla Governatrice Ines Guatelli, che, con i suoi 41 club, comprende tutte le province liguri insieme alle tre piemontesi di Cuneo, Asti e Alessandria.



Questo si traduce in azioni che ogni giorno vengono compiute dai rotariani nel mondo per dare un aiuto concrete al territorio. Naturalmente anche a quello locale, dove è presidente del Rotary San Giorgio Genova, Agostino Banchi, che oggi, insieme agli altri club riuniti e al presidente Huang, ha inaugurato la nascita del dodicesimo club locale, oltre al percorso storico che collega il Museo del Mare alla Lanterna.



Un pensiero speciale del presidente Huang è andato ai bimbi dell'Istituto Gaslini, e al suo staff sanitario, dopo la visita di stamane presso il centro ospedaliero d'eccellenza per la pediatria. Il tour ligure di Huang proseguirà nei prossimi giorni nel Tigullio, tra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Camogli, dove il Maestro Lagomarsino terrà un concerto in suo onore.