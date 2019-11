Flavio e Selina provengono da Trapani: dopo essere transitati dal sovraffolato canile di Caltanissetta, in quanto Trapani non ha canile, si trovano ora in stallo ad Albenga in attesa di adozione.

Hanno 8 mesi, futura taglia media. Vaccinati chippati e sterilizzati, son molto bravi ed educati.