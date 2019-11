Cairo ricorda i vigili del fuoco deceduti nell'esplosione a Quargnento (FOTO e VIDEO)

Un momento di cordoglio per ricordare i tre pompieri deceduti nell'adempimento del loro dovere a Quargnento in provincia di Alessandria. L'omaggio si è tenuto questa sera in tutte le caserme dei vigili del fuoco della nostra provincia, compresa quella di Cairo Montenotte.

Oltre ai pompieri, alla commemorazione hanno preso parte anche i volontari della Protezione civile, le pubbliche assistenze del territorio, i carabinieri, la polizia locale e numerosi sindaci della Val Bormida.

Come oramai noto, i fatti risalgono alla notte tra il 4 e 5 novembre. Nell'esplosione di un casolare disabitato, hanno perso la vita i vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. Appartenenti al comando di Alessandria.

Un modo per dimostrare vicinanza e gratitudine in un momento così profondamente triste.