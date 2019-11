Questa sera l'omaggio di tutti i volontari ed i vigili del fuoco alle vittime dell'esplosione nell'alessandrino

Sarà un momento molto toccante quello che si vivrà questa sera, intorno alle 21, nei pressi delle caserme dei vigili del fuoco sparse nella provincia di Savona per ricordare le tre vittime dell'esplosione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nell'alessandrino, a Quargnento.

Davanti alle stazioni di Savona, Albenga, Cairo Montenotte e Finale Ligure si ritroveranno tutte le squadre dei vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e delle Pubbliche assistenze, per onorare la memoria dei giovani scomparsi ieri: Matteo Gastaldo, Marco Triches e Nino Candido.

Proprio quest'ultimo, di origini calabresi, aveva prestato per alcuni anni servizio presso la caserma di Albenga, dove il ricordo è ancora molto vivo, come testimoniato nella giornata di ieri da alcuni suoi ex colleghi.

L'appuntamento non sarà riservato solo agli uomini in servizio, ma è aperto a tutti i cittadini che vorranno rendere omaggio con la loro presenza al servizio che i vigili del fuoco, insieme agli altri volontari, prestano alla cittadinanza.