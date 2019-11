Smottamento ad Alassio, lungo la SP 18 al km 3+400 per Moglio. Le recenti precipitazioni piovose hanno causato un movimento franoso sulla strada, che è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere la messa in sicurezza della zona.

La conferma arriva dalla consigliere provinciale Luana Isella: "Attenzione - il messaggio postato su Facebook - Chiusa per questa notte la strada SP 18 al km 3+400 per Moglio a causa di un movimento franoso".