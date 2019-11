Situazione scuole nelle zone in allerta arancione? Sindaci in dubbio sulla chiusura

Torna il maltempo in Liguria. Questa mattina, ARPAL ha emanato l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali con queste modalità:

sul Ponente (ZONE A e D, bacini piccoli e medi) dalle 16 di oggi giovedì 7 alle 8 di domani venerdì 8 novembre;

sul centro e il Levante (ZONE B, C, E, bacini piccoli e medi). Allerta gialla dalle 16 di oggi, poi arancione dalle 18 alle 8 di domani venerdì 7, quindi di nuovo gialla fino alle 15;

sui bacini grandi di C ed E allerta gialla dalle 16 di oggi alle 15 di domani, venerdì 8.

Per quanto riguarda le scuole nella giornata di domani: s aranno regolarmente aperte nelle zone in allerta gialla. Discorso diverso per le zone ' in arancione'. Al momento i sindaci sono in dubbio se chiudere poiché la fine dell'allerta è prevista per domani mattina alle ore 8.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Varazze: Si va verso la chiusura, ma deve ancora arrivare la comunicazione ufficiale

Celle: Scuole aperte

Albisola Superiore: Scuole aperte, "fermo restando un monitoraggio costante della situazione meteorologica e un aggiornamento previsto per domani mattina alle ore 7 di cui si darà notizia sui canali informativi del Comune" spiega il sindaco Maurizio Garbarini.

Albissola Marina: In aggiornamento

Stella: Scuole aperte

Savona: L'apertura delle scuole, vista la fine dell'allerta alle 7.59 (negli istituti si entra alle 7.55), è posticipata di un'ora. Se dovesse peggiorare l'allerta potrebbe essere cambiata la decisione.

Quiliano: "A seguito della riunione del Coc si comunica che domani, 8 novembre, le scuole rimarranno aperte. Verrà mantenuto il presidio. Dalle 18 di oggi rimarranno chiusi gli impianti sportivi, i cimiteri, il parco di San Pietro in Carpignano. Manifestazioni sospese. Si raccomanda di attenersi all'osservazione delle misure di autoprotezione" ha dichiarato il sindaco Nicola Isetta.

Vado: Le scuole apriranno alle ore 9.00, salvo ulteriori proroghe di chiusura che potranno essere comunicate negli aggiornamenti successivi.

Bergeggi: Le scuole apriranno alle 9. In caso di proroga allerta arancione oltre le 8 rimarranno chiuse.

Spotorno: In aggiornamento