Il Duo Dubois in concerto al Museo della Ceramica di Savona

Domani, venerdì 8 novembre 2019, alle ore 21, presso il Museo della Ceramica di Savona si esibirà in concerto il Duo Dubois, composto da Alberto Cavallaro al sassofono e Federico Tramontata alle percussioni.

Il concerto è organizzato da Ensemble Nuove Musiche e promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia, che gode del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo.

Il Duo Dubois nasce dalla passione condivisa da due strumentisti per la musica contemporanea, e prende il nome dal compositore francese Pierre-Max Dubois che negli anni '80 fu il primo a pensare e scrivere un'opera per sassofono e percussioni. Con il passare degli anni questa formazione ha attirato l'attenzione di numerosi compositori contemporanei grazie ai quali, oggi, può contare su un vasto repertorio originale.

Il programma della serata prevede l'esecuzione di musiche di A. Piazzolla, A. Talmelli, B. Bartók, M. Azzan, D. Maslanka, M. Lombardi.

"Siamo felici di presentare nuovamente questo duo – dichiara Lucio Fumo, presidente del CIDIM – e di accompagnarli a dimostrare il loro talento anche a Savona. Siamo certi che il pubblico apprezzerà questa serata e la bravura di Alberto Cavallaro e Federico Tramontana".