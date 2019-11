Loano, una tavola rotonda dal titolo "Gli amici dell’uomo"

A cura dell’Unitre di Loano si terrà sabato 9 novembre alle ore 15,30 presso la sala consigliare del comune, presentata dalla presidente Umberta Bolognesi e coordinata da Betti Bellani, una tavola rotonda dal titolo “Gli amici dell’uomo”.

Tra gli interventi, di Michele Pucci, Paolo Lioce, Giovanni Bozzano, Marina Munafò e Patrizia Mel, la fiduciaria della Protezione Animali di Albenga Claudia Ghigliazza illustrerà l’attività del gruppo di volontari che si prendono cura del cani randagi ospitati nel canile comunale di Albenga (Enesi); ma parlerà anche della missione dell’Enpa, associazione privata non governativa, che soccorre in provincia di Savona oltre 600 gatti feriti e malati delle colonie feline, più di 2.600 animali selvatici in difficoltà e porta avanti difficili battaglie contro la caccia e la pesca, gli allevamenti lager, i maltrattamenti e lo sfruttamento degli animali in una società in cui i loro diritti sono ancora negati.