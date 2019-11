Arcelor-Mittal e Sanità, Tosi (M5S) replica a Viale: "Convocare un consiglio regionale è un diritto delle minoranze"

"Il vicepresidente Sonia Viale ha perso un'occasione per tacere. Intanto, il Governo non è affatto inadeguato e incapace di gestire la vicenda 'Ilva'. Se avesse avuto la bontà di informarsi prima di rilasciare le sue dichiarazioni, avrebbe letto che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è stato chiaro, dichiarando 'ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi'. Sono certo che questo Governo troverà la quadra. Detto ciò, comunque, a Viale dico che non abbiamo bisogno di coprire alcunché: la convocazione di un Consiglio regionale rientra nel regolamento e nello Statuto della Regione ed è un diritto delle minoranze farlo. Sa bene Viale che la Sanità ligure è al collasso e mai come ora serve un Consiglio straordinario". Così il consigliere regionale Fabio Tosi replicando al vicepresidente della Giunta.

Che poi aggiunge: "Viale, venga a farsi un giro negli ospedali di Rapallo o di Sestri Levante, dove ho appena fatto un sopralluogo. Venga a vedere i piani e le ali delle strutture un tempo operanti ora vuote, depotenziate, sguarnite di controlli e finanche di sedie per chi è in attesa. Se non ha tempo di recarsi a Levante, non è un problema: ho foto e video in abbondanza che ben documentano quanto dichiaro. Ma forse da chi non ha mai scartato l'ipotesi di privatizzare gli ospedali liguri, tutto ciò non interessa. Ricordi, però, Viale che la scelta di privatizzare gli ospedali è una sconfitta della politica".